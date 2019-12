Bandido mata policial com tiro na cabeça e foge numa carroça em Mossoró

Junior estava em frente a casa da mãe, quando os bandidos (4 em uma carroça) se aproximaram. O policial não desconfiou das intenções do bandido, que se aproximou e atirou no policial, que ainda tentou reação, mas não conseguiu. Minutos depois, os policiais localizou os suspeitos e na troca de tiros, dois morreram.

Em dois ataques, dois baleados. O primeiro nas imediações do Supermercado Rebouças, no Centro de Mossoró. A vítima é o mototaxista Francisco Carlos de Oliveira. Sofreu tiro na boca.

O segundo ataque por volta das 19h40 teve vítima o Agente de Policia Civil Antônio Ferreira da Silva Junior, que está a serviço do Estado há 17 anos, perto do Senai. Tiro na cabeça.

Nas imagens divulgadas pela Policia, os quatro suspeitos se aproximaram do policial, que estava numa moto na porta da casa da mãe, numa carroça. Um desceu e atirou de curta distância.

Depois que atirou e derrubou o policial, o bandido ainda se aproximou, possivelmente para pegar a moto, mas o policial esboçou uma reação de que iria levantar para reagir e o assassino fugiu na carroça.

O mototaxista Francisco Carlos foi socorrido pelo SAMU em estado muito grave para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Não se tem informações dos atiradores. O estado de saúde dele é grave.



O policial foi levado para a UPA do Bairro Santo Antônio, zona norte de Mossoró-RN. Não resistiu aos ferimentos. Os assassinos (4) fugiram numa carroça na direção da Estrada da Raiz.

Minutos depois do ataque ao policial Ferreira Junior, suspeitos entraram em confronto com a Polícia na região da Estrada da Raiz, no bairro Santo Antônio.

Dois suspeitos (Denilson da Silva Alves, de 13 anos, e Elias Kennedy Dantas Rocha, de 15 anos) saíram baleados e foram levados pela Policia Militar para o Hospital Regional Tarcísio Maia. Já chegaram mortos a unidade hospitalar.



Várias viaturas da Policia Civil e também da Policia Militar estão diligências na região do Bairro Santo Antônio e nas imediações do Hospital Regional Tarcísio Maia. Os demais envolvidos já teriam sido identificados.

Os corpos dos suspeitos mortos em confronto com a Polícia e do policial civil foram removidos para exames no ITEP.





A Assessoria da Policia Civil do Rio Grande do Norte divulgou nota:

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de escrivão de Polícia Civil Antônio Ferreira da Silva Júnior, 49 anos. Ele estava na instituição há 17 anos e atualmente se encontrava lotado na Delegacia Especializada de Atendimento ao Infrator (DEA) de Mossoró, tendo atuado por muitos anos na Delegacia de Plantão do mesmo munícipio.

Nesta sexta-feira (20), na cidade de Mossoró, Antônio Ferreira foi morto por disparos de arma de fogo, em circunstâncias ainda a esclarecer. Neste momento de dor, a Polícia Civil se solidariza com amigos e familiares, ressaltando que todos os esforços serão dedicados para identificar e prender os envolvidos no crime.





A Associação dos policiais militares também divulgou nota

A Associação de Praças da Polícia Militar de Mossoró e Região vem a público se solidarizar com amigos e familiares do escrivão da polícia civil Júnior, covardemente assassinado na noite de ontem.

O trágico acontecimento é resultado de um sistema permissivo, impune e omisso dos sucessivos governos que negligenciam e fingem tentar resolver a (in)segurança pública do município, estado e país.

Nossos sinceros sentimentos de pesar aos familiares e amigos. Que Deus possa confortar vossos corações!!!

Diretoria APRAM ⚫️ #Luto