Elize e Anna Carolina deixando a prisão nesta segunda. Suzane saiu em um veículo escuro, por determinação da justiça, visando evitar tumulto por conta do livro que contará a história de como ela planejou a morte dos pais.

Anna Carolina Jatobá, Suzane Richthofen e Elize Matsunaga deixaram a Penitenciária Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP), nesta segunda-feira (23), beneficiadas pela “Saidinha” de Fim de Ano.

Por determinação da justiça, Suzane saiu por volta das 7h50 no banco de trás de um veículo com vidros escuros, para evitar aglomerações devido a repercussão sobre a publicação de um livro com a história de dela.

Suzane foi condenada por matar os pais em 2002 e agora terá a história de como planejou o homicídio contada em um livro com lançamento previsto para janeiro de 2020.

Já Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá, deixaram a penitenciária a pé pelo mesmo portão, como geralmente acontece. As detentas devem voltar ao presídio até o dia 2 de janeiro.

Elize foi uma das primeiras a deixar a penitenciária. Ela saiu da prisão por volta das 7h45 e deixou o local em um carro azul.

Presa desde 2012, ela foi condenada a 16 anos de prisão por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga.

Em agosto desse ano, ela conseguiu o benefício do regime semiaberto, que permite as saídas temporárias.

Anna Carolina Jatobá foi a última a deixar a prisão, por volta das 8h desta segunda. Ela saiu a pé e entrou rapidamente em um carro que a aguardava do lado de fora.

A mulher foi condenada a pena de 26 anos e 8 meses de prisão pela morte da enteada Isabella Nardoni, de cinco anos, jogada do sexto andar do Edifício London, em são Paulo, no ano de 2008.

SAÍDA TEMPORÁRIA

A saída temporária é um benefício do sistema prisional aos internos que cumprem pena em regime semiaberto.

O calendário das saídas temporárias é definido pela Vara de Execuções Penais de cada região. No Vale, os presos saíam, até 2018, cinco vezes ao ano – sendo na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal e Ano novo.