Prefeito de município do Ceará é morto com três tiros nas costas

Na manhã desta terça-feira (24) o prefeito de Granjeiro, no Ceará, João Gregório Neto (PL), foi assassinado com cerca de 3 disparos enquanto caminhava próximo a parede do açude Junco.

A vítima tinha 54 anos e foi atingido pelas costas. João do Povo, como era conhecido, era investigado pela Polícia Federal (PF), no âmbito da Operação Bricolagem, que investigava fraudes em licitações.

Morado ainda viram um carro com suspeitos se aproximando do gestor municipal. os disparos, as pessoas que estavam próximas ainda tentaram socorrer o prefeito, mas quando chegaram no local ele já estava morto.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, da Regional de Iguatu e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foram mobilizadas para o local e apuram as circunstâncias para identificar os autores do crime.

A Polícia Militar do Ceará faz buscas pelos suspeitos com equipes de Cariús, Cedro, Iguatu, Juazeiro do Norte e Várzea Alegre, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

"De acordo com informações preliminares, a vítima fazia caminhada próximo de casa quando foi surpreendida por homens que fizeram disparos de arma de fogo", diz a pasta.