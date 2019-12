Inep divulga a lista dos estudantes regulares no Enade 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou, para esta segunda-feira (23), os Relatórios de Estudantes em Situação Regular junto ao Enade 2019.

O Enade é componente curricular obrigatório das matrizes dos cursos e, por isso, a participação nas provas e o preenchimento do Questionário do Estudante são imprescindíveis para a obtenção do diploma de graduação.

Sendo assim, o Inep decidiu adiantar os resultado para que as instituições de educação superior pudessem dar andamento nos procedimentos de colação de grau e emissão de diplomas dos estudantes. Aqueles que se encontram em situação regular estarão aptos a colar grau ainda em 2019.

Os relatórios de estudantes em situação regular junto ao Enade 2019 devem ser acessados pelos coordenadores de curso pelo Sistema Enade, mantido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

“A antecipação do prazo inicialmente previsto em edital, que seria em 2 de janeiro de 2020, representa o respeito do Inep pelos estudantes e também a isonomia e a transparência em seus processos de divulgação de resultados e disseminação de dados, já que os relatórios de regularidade foram disponibilizados simultaneamente para todos os participantes do exame’’, destaca o presidente substituto do Inep, Camilo Mussi.

O diretor de Avaliação da Educação Superior (Daes) do Inep, Moaci Alves Carneiro, complementa: “Nós vamos beneficiar os estudantes que precisam colar grau e também as instituições, dada a importância deste relatório para a emissão dos diplomas aos graduandos”, explica.

O Enade 2019 registrou a inscrição de quase 1,2 milhão de estudantes ingressantes e concluintes, vinculados a mais de 8 mil cursos avaliados, pertencentes a 29 áreas de conhecimento.

AUSENTES

O Inep também antecipou o período para justificativa de ausência no Enade 2019. A partir de hoje (24), os estudantes inscritos na condição de concluintes que não compareceram ao exame por ocorrências de ordem pessoal ou compromissos profissionais devem fazer a solicitação de dispensa da prova, via Sistema Enade, para o coordenador de seu curso.

O período para justificativa de ausência vai até 5 de fevereiro de 2020. Nesse período, a instituição de educação superior também poderá apresentar solicitações de dispensa em casos de ausência do estudante devido a compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado pelo Enade ou por atos de responsabilidade da instituição, que serão analisados pelo Inep.

Fazer a prova ou justificar a ausência é obrigatório para a regularidade junto ao Enade. O concluinte que permanecer em situação de irregularidade não estará apto a colar grau até que ocorra regularização pelo Inep na edição subsequente do exame.

É importante salientar que os estudantes que realizaram a prova ou que serão dispensados têm garantida a regularidade apenas se tiverem preenchido o Questionário do Estudante no período estabelecido em edital.