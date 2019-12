Nesta quinta-feira (26) Policiais Civis da Delegacia Municipal de Umarizal apreenderam uma arma pistola .40 e um colete balístico. O material estava enterrado em um terreno baldio, no assentamento Divinópolis, Zona Rural do município de Umarizal.

De acordo com investigações policiais, os objetos pertenciam a Djair Alves da Silva, que foi assassinado na noite da terça-feira (23). A arma pode ter sido utilizada em uma série de homicídios ocorridos na região.

Djair era membro de uma facção criminosa de atuação em âmbito nacional e, supostamente, estava executando outros membros da facção como atos de disciplina, por descumprimento de normas impostas em Estatuto da Organização Criminosa.

De acordo com informações da Polícia Militar, no dia do homicídio Djair estava numa lanchonete no Centro de Umarizal, quando foi surpreendido por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta e atiraram na direção dele.

Ele ainda teria tentado correr, mas foi alcançado e morto com vários tiros em via pública. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram identificados.

A Polícia Civil deve solicitar a perícia da arma para constatar se ela realmente foi utilizadas em homicídios na cidade e região.