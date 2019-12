Governo do RN concede promoção a 86 oficiais da Polícia Militar

A governadora Fátima Bezerra efetivou a promoção de 86 oficiais da Polícia Militar. Foram promovidos dois coronéis, 12 tenentes coronéis, 23 majores e 49 capitães.

As promoções aconteceram em solenidade no Quartel da Polícia Militar, nesta sexta-feira (27). Esta foi a primeira promoção de oficiais da PM na atual gestão e a primeira também após a aprovação da Lei que reestruturou a carreira dos militares estaduais.

A governadora disse que "os oficiais estão sendo merecidamente promovidos. O nosso governo tem compromisso com a segurança pública e já no primeiro ano de gestão apresentou e teve aprovado pela Assembleia Legislativa a Lei de reestruturação da carreira militar e concedeu reajuste salarial escalonado de 23%".

Fátima Bezerra ainda acrescentou: "Olho para vocês e agradeço pelo resultado que alcançamos este ano. Saímos da posição de Estado mais violento do país, para um dos quatro que mais reduziram a violência. Isso se deve à determinação do Governo e ao trabalho dedicado e eficiente dos nossos policiais que, se considerarmos apenas os casos de mortes, tivemos 500 vidas poupadas em relação a 2018".

O comandante-geral da PM, coronel Alarico Azevedo, registrou que é a corporação que garante o funcionamento normal das instituições, do Estado e a segurança das pessoas. "Tenham orgulho de pertencerem à Polícia Militar do Rio Grande do Norte", declarou.

Participaram da solenidade o vice-governador Antenor Roberto, o secretário de Estado da Segurança e Defesa Social (Sesed), coronel Francisco Araújo, o secretário adjunto da Sesed, Osmir Monte, o comandante do Corpo de Bombeiros, Luiz Monteiro Junior, e o deputado estadual Sandro Pimentel.