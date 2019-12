Souza cimenta sua chegada ao PSB filiando dois prefeitos ao partido

Deputado Souza conquistou apoios importantes em Triunfo Potiguar e nesta sexta-feira, dia 27, acompanhou com o presidente estadual do PSB, o deputado federal Rafael Motta, as filiações dos prefeitos Zé Bezerra, de Janduis, e Wandênio Amorim, de Almino Afonso.

A prática política é tão somente um debate de boas ideias que resulta em bons projetos em prol do bem coletivo. Alguns políticos conseguem, através do diálogo sadio, conquistar novos espaços, crescer e levar junto o partido o qual é filiado. Outros, definham.

O deputado Manoel Cunha Neto, Souza, de Areia Branca, segue o passo do bom diálogo, conseguindo atrair prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para reforçar as fileiras de seu futuro partido, o PSB, que tem no comando no Rio Grande do Norte o deputado federal Rafael Motta.

Nesta sexta-feira, 27, Souza e Rafael Mota receberam apoios importantes nos municípios de Triunfo Potiguar, Janduis, Rafael Godeiro, Almino Afonso e Água Nova, tendo deixado aberto diálogos com autoridades políticas de várias outras cidades da região.





Em Triunfo Potiguar, Souza e Rafael Motta receberam no PSB o vereador Roberto Fonseca, que é pré-candidata a prefeito nas próximas eleições. Roberto apareceu na condição de pré-candidato em função do bom trabalho que realiza em benefício da população.

Na cidade de Janduis, o prefeito Zé Bezerra e seus aliados próximos, convencidos por Souza, assinaram ficha de filiação no PSB, de Rafael Motta. Zé Bezerra está há 3 anos enfrentando a dura missão de reerguer Janduís, recuperando estragos deixados pela gestão passada.





Já na agradável cidade de Almino Afonso, os deputados receberam de braços abertos no PSB o prefeito Wandênio Amorim e vários pré-candidatos a Câmara Municipal. O presidente do PSB estadual abonou a filiação de um dos gestores mais respeitados na região Oeste do RN.

Perto de Almino Afonso, o grupo político de oposição a gestão municipal se aproximou do PSB, também atraído pelo diálogo de Souza. O movimento de oposição nesta cidade tem Marta no comando e junto com o ela o vice-prefeito atual. Trabalham para o bem da cidade.





Na noite de sexta-feira, os deputados Souza e Rafael Motta prestigiaram o prefeito Ronaldo da agradável cidade de Água Nova, durante a festa de comemoração da emancipação política e administrativa. Ronaldo se elegeu pelo DEM e tem dialogado muito com o deputado Souza e agora também com o presidente da legenda, Rafael Motta.

Na prática, o deputado Souza perde o apoio do prefeito Antônio Bolota, de Governador Dix Sept Rosado, e ganha os apoios dos prefeitos Zé Bezerra, de Janduis, e de Wandênio Amorim, de Almino Afonso. Com estes dois, várias outras lideranças locais.