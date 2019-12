Coronel Nunes é morto por assaltantes dentro de loja em Natal

O coronel Nunes (Francildo de Souza Nunes) foi morto na tarde deste sábado (28) por assaltantes no interior da Loja Shokante, na Rua Princesa Isabel, Cidade Alta, em Natal-RN.

Na fuga, os dois assaltantes balearam um motorista para roubar o carro. O motorista foi socorrido para o hospital e não corre risco de morte.

Um dos criminosos (Clodoaldo dos Santos Silva, o Ureia) usava tornozeleira eletrônica e foi localizado pela PM em Macaíba. Houve confronto e os suspeito terminou baleado e morreu.

Nunes atuou na segurança pública do Rio Grande do Norte por mais de 30 anos. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa divulgou nota de pesar.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte, também divulgou nota.





NOTA DE PESAR

Natal (RN), 28 de dezembro de 2019

É com grande consternação que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) vem a público externar o pesar pela morte do coronel da reserva da Polícia Militar, Francildo de Souza Nunes, assassinado neste sábado (28) durante um assalto em um estabelecimento comercial em Natal.

Amplamente condecorado dentro e fora da PMRN, coronel Nunes, como era mais conhecido, passou mais de 30 anos na corporação e atuou em diversos setores, como no comando da antiga Companhia de Choque e do Policiamento do Interior.

As investigações por parte da Polícia Civil já se iniciaram e a Polícia Militar segue em diligências na tentativa de encontrar os criminosos, sendo que um deles foi morto em confronto com a Polícia Militar em Macaíba, no início da noite deste sábado.

A Sesed envia as condolências para todos os familiares e amigos do coronel Francildo Nunes.





NOTA DE PESAR





Com profunda tristeza a Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte recebeu a notícia do falecimento do Cel da Reserva Francildo de Souza Nunes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Profissional dedicado, devotou mais de 30 anos de sua vida à defesa da sociedade potiguar, que hoje, de forma covarde, teve sua vida ceifafa por ações de meliantes no bairro de Cidade Alta desta capital. Cel Nunes deixa muitas saudades e um grande exemplo de um comandante íntegro e compromissado com a instituição. A todos os seus familiares e amigos nossa profunda solidariedade.





Natal, 28 de dezembro de 2019

Associação dos Oficiais Militares do Rio Grande do Norte