Motorista do Rebouças morre em acidente na Av Leste Oeste em Mossoró

O motorista João Maria, do Supermercado Rebouças, morreu em acidente de trânsito no início da tarde deste domingo, 29, na Avenida Leste Oeste, em Mossoró-RN.

João Maria estava fazendo entrega de feiras dos clientes junto com Fabinho. O veículo teria perdido o controle e batido de frente num poste (lado do passageiro).

A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada ao local, junto com o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar. O corpo da vítima foi removido para o ITEP, em Mossoró.

As causas do acidente serão investigadas pelo delegado da 1ª DP, do Alto São Manoel.