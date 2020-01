Atacante Veron dá carro de presente ao padrinho e incentivador em Assu

O jovem atacante do Palmeiras, Gabriel Veron, de 17 anos, presenteou o padrinho e grande incentivador, Francisco das Chagas Rodrigues Junior, Junior do Casa Forte, com um carro novo neste final de semana.



A entrega foi emocionante. Passando uns dias de folga em Assu, neste final de semana, Veron chegou na casa do padrinho e da madrinha de batismo e se dirigiu ao casal pedindo a benção, seguindo os costumes familiares.

Ao receber benção do padrinho Junior, Veron estendeu a mão e entregou a chave do carro e disse: “Pega! Por tudo o que você fez por mim, pela pessoa guerreira que você é”. Junior ficou envergonhado e até demonstrou relutar em receber.

Veron insistiu e abraçou o padrinho, que após receber as chaves, entrou no veículo, deu partida e se engasgou para agradecer ao afilhado agora famoso.

“Muito obrigado. Que você cresça mais e mais na sua vida”.

Na cidade, Júnior do Casa Forte era quem levava Veron, quando criança, numa bicicleta, para jogar bola. “Também comprava material esportivo pedindo descontos”, lembra o radialista Lucílio Filho, Da Rádio Princesa do Vale.

“O garoto é diferenciado, Cezar Alves. Todo mundo via que não ia ficar muito tempo em Assu e não ficou”, diz Lucílio Filho, que ficou emocionado com a atitude do jovem jogador do Palmeiras e promessa da seleção Brasileira.

Lucílio disse que Gabriel Veron carrega na veia o DNA de grandes craques da bola, que não tiveram chances que ele. Ele é sobrinho de Jackson, ex jogador do Potiguar de Mossoró, e de Zeca, que só não fez sucesso na região jogado bola.

O vídeo mostrando Gabriel Veron entregando o carro de presente ao padrinho foi publicado no Twitter do Palmeiras e logo viralizou nas redes sociais. “Ele (Junior) foi o verdadeiro descobridor do talento do garoto Gabriel Veron”, disse Lucílio.

2019 foi o ano de Veron

O ano de 2019 foi positivo para Gabriel Veron. O garoto foi um dos grandes destaques da Seleção Brasileira na conquista do Mundial Sub-17, tendo sido premiado como o melhor jogador da competição. Após o destaque na seleção brasileira sub-17, fez suas primeiras partidas pela equipe profissional do Palmeiras, já tendo deixado sua marca. A boa temporada também rendeu na renovação do atacante com o clube Alviverde até o fim de 2024.