Polícia estoura “Geladeira do Tráfico” no bairro Paredões, em Mossoró

Nesta segunda-feira (30) a equipe de Policiais Civis da Delegacia Especializada em Narcóticos de Mossoró (DENARC) apreendeu 3,099kg da droga conhecida por Crack, 140g de cocaína e mais 177g de maconha, o que dá a quantidade de 3,415kg de Drogas.

As drogas estavam escondida no quintal de uma residência, localizada na Rua Dom Pedro II, nº 173, no bairro Paredões, em Mossoró.

Os policiais da Denarc já vinha investigando a residência e sua proprietária há cerca de 30 dias, que culminou na apreensão na tarde de hoje.

Durante o trabalho investigativo os policiais constataram que havia um grande movimento de pessoas na residência e que a mesma também funcionava como uma “Geladeira do Tráfico”, que é o local usado para se guardar grandes quantidades de drogas.

A equipe de investigações ainda identificou quem seriam os proprietários da droga e responsáveis por guardar a mesma, mas para não atrapalhar a continuidade das investigações prefere não divulgar os nomes dos mesmos.

A equipe ressalta ainda que segue com o trabalho incansável com intuito de investigar e identificar o tráfico de drogas na cidade de Mossoró e região e pede que a população também possa colaborar com a polícia realizando denúncias através dos números 181 e 197, garantindo total sigilo das informações repassadas.