Comerciante do Ceará é executado em emboscada no Rio Grande do Norte

Claudemir Barbosa do Nascimento, dirigindo uma camioneta, foi emboscado numa curva perto da residência dos pais, perto da divisa do RN com o CE

O comerciante Claudemir Barbosa do Nascimento, o Mimi, de 46 anos, foi encontrado morto a tiros (emboscada) no início da manhã desta terça-feira, dia 31, numa estrada de barro na Localidade de Mata Fresca, divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará (CE).



Considerando as condições em que foi encontrado o corpo dentro do veículo (uma camioneta prata) na estrada de barro, os policiais acreditam que ele tenha sido emboscado pelos assassinos numa curva, que fica perto da residência onde moram os pais dele.

Ainda conforme o sargento PM Josaias, do destacamento da PM na Maisa, Mimi estava com os vidros do carro baixados, o que suponha que tenha chegado a parar o carro quando teria sido emboscado, baleado e morreu. O corpo foi removido para exames no ITEP, em Mossoró.

O delegado Waltair Camilo, da Delegacia de Homicídios de Mossoró, esteve no local, acompanhando o trabalho de perícia. Ele espera que as digitais encontradas na porta do veículo ajudem os investigadores a identificarem os assassinos.

O comerciante Mimi era proprietário de um restaurante as margens da BR 304, na localidade de Mata Fresca, e também comprava frutas na região e levava para vender na CEASA, em Fortaleza. Ele era casado e deixa dois filhos pequenos.