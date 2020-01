PM evita roubo no Partage e no Hiper Bom Preço durante a virada do ano

Um suspeito foi encontrado escondido dentro da Loja Americanas, no Partage Shopping, que dedurou que haviam outros dois dentro do Hiper Bom Preço, também aguardado a loja fechar, com o mesmo objetivo que ele: roubarem as lojas

O comando da Policia Militar, em Mossoró, informou que conseguiu evitar que dois grandes estabelecimentos comerciais fossem roubados durante a virada do ano.



O trabalho dos policiais do 2º BPM começou na Loja Americanas, dentro do Partage Shopping. Um indivíduo foi encontrado escondido dentro da loja com ferramentas para roubar a loja.

A ideia era ficar escondido até a loja encerrar as atividades neste dia 31, e, em seguida, enquanto todos estivessem comemorando a chegada do ano novo, eles aproveitariam para arrombar e roubar as lojas do shopping.

Na conversa com os policiais, o suspeito terminou apontando que outros membros do bando lhe daria suporte na fuga. Avisou também que havia comparsas escondidos também dentro do Hiper Bom Preço, com a mesma finalidade.

Os policiais agiram rápido e conseguiram prender os dois suspeitos com o material para arrombamento dentro do Hiper Bom Preço, conforme o primeiro suspeito havia dito ao ser ouvido no Partage Shopping.

Os policiais aprenderam também um veículo que seria usado nos dois crimes. O comandante Andrelino, do 2º BPM, acredita que outros bandidos estivessem em locais estratégicos para atuarem em apoio aos criminosos presos.

O caso foi levado a Delegacia de Plantão, que deve transferir todo o material apreendido e os suspeitos detidos para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR).