Feriadão de ano novo termina com 19 acidentes e 3 mortes nas estradas do RN

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, à meia-noite desta quarta-feira (01), a Operação Ano Novo 2020.

Durante os cinco dias, entre 28/12/19 e 01/01/2020, foi registrado, nas rodovias federais do Rio Grande do Norte, um total de 19 acidentes que resultou em 24 pessoas feridas e três mortas.

Um dos óbitos aconteceu na noite do sábado (28), em decorrência de uma colisão frontal, entre um caminhão e uma motocicleta, no Km 175 da BR 405, em José da Penha/RN.

Outro acidente do mesmo tipo, colisão frontal entre caminhão e motocicleta, ocorreu apenas cinco quilômetro após o anterior, no Km 180, já na madrugada da quarta-feira (01). O motociclista morreu no local do acidente.

O terceiro óbito ocorreu na manhã do primeiro dia do ano, no Km 84 da BR 101 Norte, em Natal, onde mais um motociclista foi a óbito ao colidir com um objeto fixo. No ano passado foram registrados 21 acidentes, 15 feridos e três mortes.

FISCALIZAÇÃO

Durante a operação, a PRF fiscalizou 6.221 veículos e 7.026 pessoas. Foram aplicadas 1.272 autuações por diversas infrações de trânsito. 2.174 motoristas passaram pelo teste do etilômetro, dos quais 49 foram autuados por dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

Outros 43 condutores foram autuados pelo não uso do cinto de segurança, 59 por realizar ultrapassagens proibidas. 28 motociclistas foram autuados pelo não uso do capacete de segurança.

PESSOAS DETIDAS

A Polícia Rodoviária Federal também atuou no combate à criminalidade. 19 pessoas foram detidas por crimes diversos: duas pessoas eram procuradas da justiça; um homem foi preso por crime ambiental; outro estava com veículo roubado; além de um outro detido com CNH falsa.

Outros dois homens foram presos por portar drogas; dois por receptação; quatro por dirigir sob efeito de bebida alcoólica; um por portar arma de fogo e munições; um por desobediência e um outro por exercício ilegal da profissão.

EDUCAÇÃO PARA O TR NSITO

E é para ter cada vez menos flagrantes de imprudência nas rodovias federais de todo o país, que a PRF mobiliza equipes de educação para o trânsito durante períodos de grande fluxo de veículos como os feriadões de fim de ano.

Na Operação Natal e Ano Novo, mais de duas mil pessoas participaram de ações educativas, recebendo dicas de segurança viária.

Merece destaque a Ação Educativa em Transporte Coletivo, realizada nos dias 24 e 31 de dezembro, no terminal rodoviário da capital potiguar.

Veja mais:

Ação educativa da PRF visa garantir a segurança viária durante os festejos do Natal

Com tanta gente viajando e com o aumento no número de ônibus, a ação buscou conscientizar motoristas e passageiros quanto, por exemplo, a importância do cinto de segurança, da acomodação correta das bagagens, do bom estado de conservação e regularização do veículo e, claro, da obediência às leis de trânsito.



RODOVIDA

A Operação Natal e Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) faz parte da Operação Rodovida 2019/2020, iniciada no último dia 20 de dezembro.

Integrar para proteger vidas é a proposta da Rodovida, ação do Governo Federal integrada com estados e municípios nas rodovias federais de todo o Brasil.

Até o dia 1º de março, às ações da PRF se integrarão diversos parceiros com o objetivo de reduzir a violência no trânsito e os custos sociais deles decorrentes.