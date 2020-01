Pedestre morre atropelado na BR-405 na zona rural de Mossoró

A Polícia Rodoviária Federal registrou uma morte por atropelamento, na noite desta quinta-feira (2), na zona rural de Mossoró.

A vítima foi identificada como Everton Sampaio do Rosário, de 33 anos. Ele estava caminhando pela rodovia, próximo a comunidade do Jucuri, quando foi atropelado por um motociclista.

Testemunhas no local informaram a PRF que o a vítima estava embriagada. Já o motociclista, que não teve o nome divulgado, não conseguiu frear após ver a vítima na pista.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor da motocicleta foi socorrido com fraturas no rosto e foi levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. A PRF foi ao local e isolou a área para evitar outros acidentes.