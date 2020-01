Jovem é morto com tiros de 12 na zona rural de Caraúbas

Na manhã desta terça-feira (7) a Polícia Militar registrou um homicídio da zona rural do município de caraúbas.

A vítima foi identificada Valbinho Oliveira, de 25 anos. Ele foi morto na localidade de São Geraldo, com tiros de espingarda calibre 12.

Segundo informações de testemunhas, Valbinho estava em uma Oficina, na saída de São Geraldo, quando dois criminosos se aproximaram em um carro e começaram a atirar contra ele.

A vítima ainda tentou fugir, mas foi perseguida e morta próximo a uma lombadas. A Polícia ainda não tem informações sobre os criminosos ou sobre a motivação do crime.

A PM fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil e do Itep para dar início as investigações, que serão realizadas pela Delegacia de Polícia Civil de Caraúbas.

O corpo de Valbinho foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará pelos procedimentos de necropsia e depois será liberado para a família realizar o sepultamento.

Valbinho era filho do motorista de ônibus escolar, Valcélio Wagner de Oliveira, de 43 anos, morto a tiros no balneário da comunidade Apanha Peixe, em 3 de junho de 2018.

