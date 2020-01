Bombeiros dão dicas de segurança para quem vai a praia neste veraneio

O mês de janeiro é o período de maior fluxo de veranistas e turistas em praias, piscinas, rios e lagoas do Brasil.

Para curtir o verão de forma tranquila, o corpo de bombeiros do Rio Grande do Norte orienta a população sobre alguns cuidados que devem ser adotados, como o uso do protetor solar e, principalmente, medidas para prevenir o afogamentos.

Com slogan “água no umbigo, sinal de perigo”, o CBMRN separou uma série de dicas para garantir a segurança dos banhistas neste veraneio.

Uma das principais orientações feitas pelos guarda-vidas é para quem vai entrar no ambiente aquático que não faça o uso de bebida alcoólica, pois o álcool inibe a noção de perigo.

Nadar ou brincar no mar depois de comer também não é recomendado, pois corre o risco de congestão. Outra dica é manter-se afastado de pedras e costeiras.

Além dos perigos que os ambientes aquáticos impõem aos adultos, os pais ou familiares devem ficar atentos também com as crianças. Com as férias escolares e as praias lotadas nesse período, o CBMRN pede que os familiares tenham atenção redobrada.

“Independentemente de ser piscina ou mar, sempre orientamos os responsáveis pelas crianças. Durante o nosso patrulhamento levamos orientações na tentativa de retirar as crianças e os demais banhistas de ambientes não recomendáveis”, disse o atual comandante do Grupamento de Busca e Salvamento do CBMRN, Major BM João Eduardo.

Para intensificar as ações educativas no objetivo de prevenir o afogamento e desaparecimento de crianças, o CBMRN estreou no último sábado (04), a ‘Campanha Praia Segura 2020’, que está dentro do cronograma da ‘Operação Verão 2020’.

Entre as ações, destaque para a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, onde se pode colocar o nome completo e o número de telefone do responsável para facilitar a localização em uma eventual perda.

“O nosso maior índice de ocorrência nas praias está sendo de crianças desaparecidas. Os familiares nos procuram, fazemos os registros e realizamos as buscas”, finalizou o Major BM João Eduardo.

Caso alguém presencie um afogamento, deve entrar em contato de forma imediata com o Corpo de Bombeiros, através do 193, ou arremessar um objeto flutuante para a vítima até a chegada dos guarda-vidas.

O CBMRN ainda lembra que o cidadão comum não deve tentar socorrer sozinho, de forma alguma, uma pessoa que esteja se afogando, pois somente os bombeiros têm a habilidade para o resgate.

CONFIRA MEDIDAS DE PREVENÇÃO

* Tenha atenção com as crianças;

* Coloque a pulseira de identificação fornecida pelos guarda-vidas;

* Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados antes de entrar na água;

* Nade longe de pedras;

* Pergunte sempre ao guarda-vidas qual o local mais apropriado e seguro para o banho;

* Certifique-se da profundidade da região em que deseja mergulhar;

* Respeite as instruções dos guarda-vidas e as sinalizações de perigo na praia.