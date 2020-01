Deputada comemora a aplicação da lei que favorece agricultura familiar

Isolda Dantas é autora da lei do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Pecafes), que visa garantir a aquisição de produtos dos pequenos produtores pelo Governo do RN. Nesta quarta (8) a Governadora Fátima Bezerra lançou editais no valor de R$ 7 milhões para comprar alimentos da Agricultura Familiar, destinados a merenda das escolas do estado.