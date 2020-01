UFC adia inscrições de Concurso para Técnico-Administrativos

A Universidade Federal do Ceará (UFC) retificou o edital do Concurso Público referente à admissão de Técnico-Administrativos em Educação. Dentre as alterações está a prorrogação das inscrições.

Com a mudança, o período de inscrição passa a ser de 25 de março a 12 de abril de 2020. Os interessados poderão se inscrever no Site da Coordenadoria de Concursos . O valor da taxa a ser paga é de R$ 90,00 e R$ 120,00 de acordo com o cargo pretendido.

Uma alteração no edital compreende a inclusão dos cargos de Geólogo e Técnico de Laboratório/Oceanografia Geológica.

Outra importante alteração foi quanto à validade do Concurso, que passa a ser válido agora por dois anos a contar da data de publicação de seu resultado.

Vale ressaltar que ainda há oportunidades para os cargos de: Analista de Tecnologia da Informação/Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas, Administrador; Analista de Tecnologia da Informação/ Processos de Negócio; Arquivista; Assistente em Administração; Assistente Social; Bibliotecário/ Documentalista; Nutricionista; Pedagogo/ Área; Roteirista; Técnico de Laboratório de: Construção Civil; Design Digital; Geologia; Lavra e Planejamento de Minas; Mecânica dos Solos; Meio Ambiente; Sistemas Computacionais e Técnico em Edificações.

Quando contratados, os profissionais irão atuar nos Campi de Quixadá; Crateús; Fortaleza; e Russas, no Estado do Ceará. O valor da remuneração mensal ofertada é de R$ 2.446,96 e R$ 4.638,66, mais auxílio-alimentação de R$ 458,00 e a carga horária a ser cumprida é de 40 horas semanais.

Como método de seleção, será realizada Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Prática, com caráter classificatório.

CONFIRA AQUI O EDITAL E SUAS RETIFICAÇÕES