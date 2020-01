O programa Foro de Moscow desta segunda-feira (20) destaca a real situação da Petrobras em Mossoró, que está em processo de saída. O secretário -geral do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte (SINDIPETRO), Pedro Lúcio Gois, participou do debate com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson e explicou que realmente a empresa está em situação de desmonte. "A Petrobras ficará atuando somente em três Estados", disse.

Além disso, Pedro Lúcio falou do papel do PCdoB nas eleições municipais que tem como pré-candidato, o empresário e professor Gutemberg Dias. Há uma possibilidade de o partido sair com candidatura própria, mas o caminho a ser trilhado para tirar o rosalbismo do poder pode ser associado ao PT de Isolda Dantas.

Foro de Moscow é um programa diário de aproximadamente 40 minutos e transmitido todos os dias pelo Youtube. Segundo os jornalistas, inicialmente os vídeos serão publicados no início da tarde, mas há projetos de transmissões ao vivo para garantir a interação da audiência ao meio-dia. O MOSSORÓ HOJE sempre contribui com o debate do programa, sendo que o jornalista Cézar Alves também é convidado para analisar temas voltados para a saúde e segurança pública.