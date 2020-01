Empresa vai instalar frigorífico e gerar mais de 500 empregos em Mossoró

No dia 17 de fevereiro a Indústria de Pescados Frescomares vai inaugurar o seu frigorífico na cidade de Mossoró.

O anúncio foi feito pelo diretor executivo da empresa, Márcio Rabello, durante um encontro com a prefeita Rosalba Ciarlini, na tarde desta segunda-feira (20).

A expectativa é que a chegada da empresa na cidade deve gerar mais de 500 empregos direto e indiretos na cidade.

“É mais uma empresa para gerar empregos na cidade. É muito importante porque também proporciona sustentabilidade para o pequeno produtor de tilápia, camarão, panga e atum”, destacou a prefeita Rosalba Ciarlini durante a reunião.

Márcio garantiu que irá priorizar a contratação da mão de obra local. “A inauguração do frigorífico será no dia 17 de fevereiro. Viemos trazer a notícia para a prefeita. A preferência da mão de obra será para quem mora na cidade. Uma novidade também é que iremos ampliar as atividades para o setor de enlatados. Ou seja, após a inauguração do setor de frigoríficos iremos dar início a um projeto para podermos enlatar camarão, atum e tilápia”, comentou.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Lahyre Rosado Neto, ressaltou que toda a pré-seleção dos currículos da Frescomares irá acontecer por meio da secretaria.

“Vamos fazer uma pré-seleção dos currículos pela secretaria. É um segmento com um potencial muito grande para crescer. Ficamos muito felizes de poder participar da chegada e da ampliação”, comemorou.

O Secretário de Agricultura do município, Jean Carlos, e o diretor comercial da Frescomares, Estevão Campos, também estiveram presentes durante a reunião.