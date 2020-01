MEC diz que instabilidade do portal é devido ao grande número de acessos

As inscrições para tentar uma vaga em uma universidade através do Sisu começaram nesta terça-feira (21). Apesar da expectativa, estudantes afirmam que não conseguem realizar a inscrição devido a erros no site.

“Se o site funcionasse. Tento há horas e só dá mensagem de ‘erro inesperado, tente novamente mais tarde’, disse Thiago, em um comentário no perfil do MOSSORÓ HOJE no instagram.

Após diversas queixas, o Ministério da Educação confirmou que realmente que o portal está enfrentando lentidão. Segundo a assessoria de imprensa do MEC, a “instabilidade ocorre devido ao grande número de acessos”. A expectativa é que o serviço se normalize em breve.

Patrick Duarte afirmou que conseguiu fazer a inscrição logo nas primeira horas, mas que a irmã tentou fazer depois e recebeu a informação sobre ‘inscrições encerradas”.

“Fiz as 4h da manhã.. acordei, e aproveitei e fiz ... Minha irmã tentou fazer agora, e diz ‘inscrições encerradas’”.

Até o momento da publicação desta matéria (15h08 do dia 21 de janeiro) não aparecia no portal do Sisu sequer a opção para realizar a inscrição.





No começo da manhã, antes de entrar em reunião ministerial com o presidente Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, o ministro Abraham Weintraub postou vídeo, em seu perfil no Twitter, no qual informava que o Sisu estava “rodando normalmente” e já haviam sido feitas “quase 500 mil inscrições”.

No texto que acompanha a mensagem, Weintraub lembra que “cada participante pode optar por se inscrever em dois cursos diferentes!”

O período de inscrições vai até domingo (26), às 23h59 de domingo, 26. Pode fazer a inscrição que tiver feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e não zerado a redação. Gratuito, o procedimento deve ser feito na página do Sisu na internet.

O ingresso nos cursos depende da disponibilidade de vagas na universidade pretendida. “Algumas instituições adotam notas mínimas e/ou médias mínimas para inscrição em determinados cursos”, ressalta nota sobre inscrições do MEC.