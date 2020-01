Inconsistência nos resultados do Enem altera calendário do Sisu

As falhas na correção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) apontadas por candidatos e comprovadas pelo Ministério da Educação alteraram o calendário programado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

As inscrições, que inicialmente terminariam no dia 24, foram prorrogadas por dois dias. Agora, o sistema fica aberto desta terça-feira, 21, até o próximo domingo, dia 26.

Segundo a equipe de técnicos do Inep o erro nos resultados ocorreu por uma falha da gráfica responsável pela impressão do exame. Os gabaritos não foram corretamente associados à prova de referência e por esse motivo gerou a inconsistência.

De acordo com o chefe da pasta de educação, Abraham Weintraub, os erros em quase seis mil provas ficaram concentrados em quatro cidades, em duas regiões diferentes do país: Alagoinhas, na Bahia; e Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Minas Gerais. Em outras localidades brasileiras foram registrados casos isolados.

Após a correção dos gabaritos, as inscrições para o programa Sisu seguem normalmente, atendendo ao novo prazo, sendo mantidas as regras já estabelecidas.