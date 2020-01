"Foro de Moscow" mostra os desafios do MDB e seus cacos, e destaca o Alô, Frida

O programa "Foro de Moscow" desta sexta-feira está em clima desconstraído. Tudo por conta das convidadas do dia, Camila Paula e Plúvia Oliveira, que estão à frente do bloco carnavalesco Alô, Frida, que está com uma programação ampla até o carnaval em vários pontos da cidade. Elas explicam ainda como reservar o abadá para participar da folia.

Os jornalistas Bruno Barreto e William Robson ainda conversam sobre a situação do MDB em Mossoró, a decisão de Bolsonaro em não mais criar o Ministério da Segurança Pública e o recuo do "Imposto do Pecado", proposto pelo ministro Paulo Guedes.

Apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson, sempre de segunda a sexta-feira, através do Youtube, o programa é conduzido por dois dos mais conceituados nomes do jornalismo do Estado.

O"Foro de Moscow" é uma experiência pioneira no jornalismo local, pois sua transmissão ocorre exclusivamente pelo Youtube, em formato inovador e totalmente informal. O conteúdo é diário, ainda gravado , e visa discutir temas relevantes do dia e destaca os principais assuntos dos blogs e meios de comunicação.