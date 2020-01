Astro do basquete americano, segundo o TMZ, estava num helicóptero particular quando este caiu e pegou fogo

O site americano TMZ, informa que o astro do basquete americano Kobe Bryant, de 41 anos, morreu na tarde deste domingo, 26, nos arredores da cidade de Calabasas, na California/EUA.

O TMZ informa que Kobe e outras 4 pessoas (entre elas a filha Gianna Bryant) estavam no helicóptero particular quando este caiu e pegou fogo. Os dois estavam indo assistir um jogo de basquete.

O Esporte Espetacular publicou matéria com a despedida do astro do basquete americano há pouco tempo

