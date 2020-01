Gleison Tibau vence Hermes França no duelo principal da Copa Summer de Gi no Gi

O retorno de Gleison Tibau a casa garantiu muita vibração da torcida. O atleta venceu Hermes França no duelo principal da Copa Summer de Gi no Gi, realizada neste domingo (26), em Tibau (RN).

Desde o início, foram vistas estratégias opostas entre os desafiantes. Tibau estava a todo momento buscando atacar o seu adversário, enquanto Hermes França utilizou uma estratégia mais defensiva.

Tibau tentou a finalização no pescoço e na perna do adversário. Hermes França, no entanto, utilizou a sua experiência para evitar ser finalizado.

A cada golpe aplicado por Tibau a torcida local vibrava bastante. A vitória de Gleison Tibau veio no somatório dos pontos.

Ao final do combate, Hermes França quebrou o protocolo oficial e pediu para falar no microfone e agradeceu a Gleison Tibau por ter aceitado esse desafio em casa e ainda pediu mais aplausos para o lutador.

"Foi um duelo difícil, porque Hermes França é muito experiente e até mesmo já disputou o cinturão do UFC. Tentei de todas as formas finalizá-lo, mas era um adversário muito duro. Ao final, a vitória veio e a festa da torcida foi muito espetacular, nessa grande festa proporcionada pelo Futebol Bets e Prefeitura de Tibau", disse o lutador.

Na outra super luta da tarde, Talisson Soares de Areia Branca (RN) venceu Marcelo Marques. O evento ainda contou com disputas de jiu-jitsu e Gi no Gi em cinco categorias, com lutas durante a manhã e à tarde.