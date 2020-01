"Foro de Moscow": Governo quer controlar as relações sexuais no carnaval

O programa online "Foro de Moscow" desta quarta-feira (29) segue em clima de carnaval, mas seguindo dois caminhos. O primeiro mostra os preparativos para o bloco mossoroense La Ursa, em evento que acontecerá no dia 18 de fevereiro e reunirá, como o slogam diz, "trans e tais". Para explicar a festa, foi convidada a atriz Joriana Pontes, que também comentou sobre o outro ponto: a intenção do governo de controlar as relações sexuais dos foliões no período.

A proposta do governo Bolsonaro precisou ser ajustada diante das polêmicas em torno da intenção de sugerir uma abstinência sexual. Segundo a coluna Painel, da Folha de São Paulo, a campanha contra a gravidez precoce elaborada pelos ministérios da Saúde e dos Direitos Humanos terá como tema a frase “tudo tem seu tempo”.

Comandado pelos jornalistas William Robson e Bruno Barreto, o programa ainda mostra as filas para matrículas em Mossoró, a fixação da prefeita Rosalba Ciarlini pelo antecessor Silveira Júnior, ao atacar o jornalista Cézar Alves, do MOSSORÓ HOJE, e o trabalho escravo na região de Mossoró.

O programa "Foro de Moscow" é transmitido diariamente pelo Youtube e pelo Spotify. O MOSSORÓ HOJE sempre reproduz as edições por volta das 20h.