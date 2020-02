Confira lista com os nomes dos dez convocados para juiz substituto do TJRN

O presidente do Tribunal de Justiça do RN, desembargador João Rebouças, nomeou dez candidatos aprovados no último concurso de juiz substituto, finalizado em 2016. A posse coletiva dos dez novos juízes está prevista para o dia 2 de março.

A nomeação tem o aval do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN), portanto, não desobedece o Plano de Absorção de Despesas com Pessoal.

“Tomamos a decisão de nomear os novos juízes substitutos em função da necessidade de atender às demandas crescentes da sociedade e porque o último concurso vence nesta segunda, 3 de fevereiro. Abrir um novo concurso sairia mais caro para os cofres públicos”, explica o presidente do TJRN.

Todos os nomeados irão atuar no interior do Estado, nas comarcas de Vara Única de Alexandria, Caraúbas, Jardim de Piranhas, Luiz Gomes, Patu e São Miguel e nas comarcas de entrância intermediária de Apodi, Canguaretama, Extremoz, Goianinha, Macaíba, Macau, Areia Branca e Nísia Floresta, onde há maior carência de juízes.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

Os candidatos nomeados deverão entregar a documentação pessoal indicada na Portaria nº 71/2020, no período de 10 a 20 de fevereiro, das 8h às 18h, no Departamento de Recursos Humanos do TJRN.

LISTA DOS NOMEADOS:

Simielle Barros dos Santos;

Wilson Neves de Medeiros Júnior;

João Makson Bastos de Oliveira;

Ruth Araújo Viana;

Flávia Braga Corte Imperial;

Nilberto Cavalcanti de Souza Neto;

Rachel Furtado Nogueira Ribeiro Dantas;

Silmar Lima Carvalho;

Pablo de Oliveira Santos;

Mayana Nadal Santana Andrade.