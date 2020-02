PRF registrou 42 acidentes com 33 óbitos na região de Mossoró em 2019

A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira (4) os dados referentes ao número de acidentes de trânsito, ocorridos em 2019, nas rodovias federais do Rio Grande do Norte.

De acordo com os dados, o estado teve 1.437 acidentes o que corresponde a um aumento de 1,6 % em relação a 2018, que registrou 1.414 acidentes.

Em 2019, 1.211 pessoas ficaram feridas e desse total 90 morreram em consequência dos acidentes nas BRs que cortam o RN.

Os dados apontam, ainda, que o número de acidentes nas rodovias federais que cortam a região de Mossoró foi de 42 com 33 óbitos durante o ano de 2019.

A BR-405, que liga Mossoró à Apodi e ao Alto Oeste, teve o maior número de óbitos com 14 pessoas mortas nos acidentes.

Já a BR-304, que liga Mossoró à Natal e Fortaleza, registrou 10 óbitos. A BR-110, que liga Mossoró à Areia Branca e a Campo Grande, registrou 5 mortes, e a BR-226, que corta a 110 em Campo Grande até Patu, teve 4 mortes em acidentes.

Segundo o Assessor de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Mossoró, Di Santiago, o número é preocupante e apesar do esforço da PRF no combate às transgressões da lei do trânsito, ainda é visível a imprudência de condutores de veículos nas rodovias federais em na região.