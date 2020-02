PRF prende Nem do Abolição, o mossoroense mais procurado do Estado

Nem do Abolição e sua mulher Fernanda Belarmino, sendo a Polícia, são traficantes internacionais de drogas; Estavam com prisão preventiva decratadas; Ela foi presa semana passada, quando fazia compras em parnamirim e ele foi preso na noite desta quarta-feira, na BR 101, pela PRF

A Policia Rodoviária Federal prendeu por volta das 21 horas desta quarta-feira, na BR 101, tentando fugir do Rio Grande do Norte, o mossoroense apontado pelas polícias Civil e Federal por tráfico de internacional de drogas, a partir do Porto de Natal.

Alexandre Martins Salviano, o Nem do Abolição, de 33 anos, era considerado o bandido mais procurado pelo estado. Está com preventiva decretada por tráfico internacional de drogas. Quando foi encontrado, estava de passageiro num Gol.

Usava nome falso e tentou fugir, mas foi contido.

E também tentou se passar por outra pessoa, mas terminou identificado e levado a presença dos policiais civil da Deicor, de Natal, que estava o procurando desde semana passada, quando foi presa a mulher dele em Parnamirim.

A mossoroense Fernanda Belarmino da Silva, de 29 anos, estava num carro de luxo fazendo compras num shopping quando foi identificada e presa pelo DEICOR, isto depois de meses de investigação com apoio da Policia da Paraíba.

Usava nome de Débora Ferreira da Silva.

Na mesma ocasião, os policiais fizeram um cerco numa granja de luxo na região de São José do Mipibu, mas não consegui prender Nem do Abolição. Ele teria sido avisado da prisão da mulher e fugiu antes da policia chegar à casa dele, onde foi encontrado armas e caderno do tráfico.

Desde então, Nem do Abolição passou a ser o homem mais procurado do Estado. A caçada terminou na noite desta quarta-feira, por volta das 21 horas, com a prisão do mossoronese na BR 101, quando tentativa sair do Rio Grande do Norte num Gol.