Guindaste vira e mata operador no município de Serra do Mel/RN

Gilvan Freire pilotava um guindaste movendo peças de torres eólicas de um local para outro quando a máquina virou e ele morreu prensado no município de Serra do Mel

O operador de guindaste Gilvan de Lima Freire, servidor da IV Guindastes, subcontratada pelo Grupo Voltalia, morreu no final da tarde desta quarta-feira, 5, quando trabalhava na montagem de torres eólicas no município de Serra Mel, no Oeste do Rio Grande do Norte.



O bombeiro Moesio Marinho contou que Gilvan Freire recebeu como missão da empresa IV Guindastes retirar as peças das torres eólicas gigantes de um lado da RN 011 e colocar uma ao lado da outra do outro lado, para facilitar a montagem das torres, que medem mais de 100 metros de altura.

O guindaste foi posicionado de tal maneira que as peças seriam retiradas do lado leito direito da cabine e posicionadas do outro lado. A primeira peça foi transferida com sucesso. Durante a segunda operação, o guindaste virou e a cabine prensou na peça já transferida.

O corpo de Gilvan Freire ficou preso e foi preciso o Corpo de Bombeiros de Mossoró montar uma operação para desvirar a máquina, remover peças e assim conseguir resgatar o corpo da vítima. O trabalho começou no início da noite e terminou após meia noite.

O corpo de Gilvan Freire foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró e liberado em seguida para seus familiares. O caso deve ser investigado em inquérito policial.

Com informações do Corpo de Bombeiros, O Câmera, Passando na Hora e de Almir Santana Rêgo, que estava no local acompanhando os trabalhos de resgate da vítima.

Em Nota, o Grupo Voltalia diz que está auxiliando as investigações

"É com profundo pesar que a Voltalia comunica o falecimento de um funcionário da empresa I.V. Guindastes, uma das empresas subcontratadas para as obras de construção de um dos seus parques eólicos, na Serra do Mel, Rio Grande do Norte. A companhia esclarece que está auxiliando nas investigações sobre a causa do acidente e acompanhando a assistência que está sendo prestada à família do funcionário".