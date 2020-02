“Nos preocupa o fato de Mossoró não dispor de um centro de zoonoses”

Dois temas relacionados à saúde pública em Mossoró foram abordados pelo vereador Ozaniel Mesquita (PL), em pronunciamento no expediente da sessão ordinária da Câmara Municipal na quarta-feira, 12.

Em sua fala, tomando como base números oficiais, ele manifestou sua preocupação com os casos de leishmaniose visceral (doença conhecida como calazar) e a distribuição de insulinas no município.

Em relação ao calazar, os números apresentados mostram um quadro de 48 casos registrados, com 4 óbitos confirmados entre os anos de 2014 e 2019.

O ano de 2020, que abre nova estatística, já acumula o registro de 2 casos de calazar confirmado na cidade. “Nós nos preocupamos pelo fato de Mossoró não dispor de um centro de zoonoses”, comentou Ozaniel, pedindo ainda muito cuidado no momento de descartar o lixo.

INSULINA

O vereador também apresentou números sobre prescrição médica que provocaram estranheza com relação a distribuição de insulinas em Mossoró.

O que despertou a atenção de Ozaniel foi o fato da insulina haver chegado aos postos de saúde de Mossoró na sexta-feira e na segunda-feira já não tinha mais de um tipo, e na terça-feira chegou ao fim o outro tipo de insulina.

Preocupado, ele resolveu procurar a Secretaria de Saúde para melhores informações. “Tomei conhecimento que pessoas que pegavam 6 canetas subiram para 12 e quem pegava 4 passou para 8, devidamente munidos de prescrição médica, por isso acabou”, narra Ozaniel.

Ele acrescenta que se chegou ao absurdo de, somente um paciente, ter pego 13 canetas, o que corresponde a 3.900 unidades. Isso significa que o paciente teria que usar 130 unidades ao dia.

“Melhor detalhando, esse paciente antes utilizava 20 pela manhã, 20 no período da tarde e 20 no período noturno, passou assim a usar 40 pela manhã, 40 a tarde e 40 por noite e nós sabemos que a diabetes não é só controlada pela insulina, também pode controlar com uma vida saudável”, explicou.

Diante desse quadro, o vereador acrescentou que 13 crianças estão precisando de insulina e não encontram. O vereador agora quer saber como o médico chegou a esse diagnóstico e quem foi o responsável.

Fechando o seu pronunciamento, Ozaniel informou que a Regional de Saúde em Mossoró também passará a distribuir a insulina.