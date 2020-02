Delegado Inácio Rodrigues escolhido pré candidato a prefeito em Pau dos Ferros

O Partido dos Trabalhadores de Pau dos Ferros se reuniu na tarde de sábado (15), na Escola Catarina de Siena, para discutir um novo projeto administrativo para Pau dos Ferros. O nome do delegado Inácio Rodrigues de Lima Neto, surgiu naturalmente. Une a todos, que sonham em algo melhor para o município de Pau dos Ferros.

Na reunião, inicialmente, o debate ficou em torno da necessidade do partido apresentar uma alternativa viável (nome) que possa corrigir os erros de um modelo administrativo que nos últimos 16 anos vem priorizando investimentos em áreas que não atendem as necessidades básicas da população. A cidade sofre com problemas estruturais.

O objetivo é criar um projeto administrativo que priorize o usuário dos serviços públicos do município e estimule a iniciativa privada para que possam ser criados mais empregos. O município está focado em perseguir a população e os comerciantes com altos tributos, o que tem inviabilizado o empreendedorismo da construção civil e do setor de serviços do município; consequentemente aumenta o custo de vida do pauferrense e dos estudantes que adotam a cidade durante a sua graduação.

Pau dos Ferros precisa de um projeto feito por pessoas para pessoas. Pensando assim, o PT escolheu o delegado Inácio Rodrigues de Lima Neto, um homem sério, justo e sensível aos principais problemas do município; Dr. Inácio foi delegado em Pau dos Ferros por 14 anos e ao lado dos seus colegas da segurança e justiça vivenciou os principais dramas sociais do município, e é importante dizer, muitos poderiam ter sido evitados com projetos educacionais, sociais, culturais e esportivos.

O Dr. Inácio não é político, mas como funcionário público de carreira conhece os desafios da administração pública. O seu nome surge do apelo popular por novas ideias e tem a simpatia da família policial, dos professores, alunos, profissionais da saúde e autônomos, agricultores, comerciantes e todos que desejam ver uma gestão pública menos centralizada, mais participativa e inclusiva. Foi sob seu comando que a cidade de Pau dos Ferros reduziu os índices de criminalidade a níveis europeus.

Nos próximos meses Pau dos Ferros será repensada e a população terá a oportunidade de eleger suas prioridades e determinar o direcionamento de parte dos recursos públicos do município. Aguardem, porque quem gosta de inovação e eficiência vai participar desse novo projeto que será construído com muita participação popular.

O MOSSORÓ HOJE perguntou ao delegado se ele havia aceito o desafio. Ele respondeu com o texto "O Rio e o Oceano", de Osho .

O RIO E O OCEANO

Diz-se que, mesmo antes de um rio cair no oceano ele treme



de medo.

Olha para trás, para toda a jornada,os cumes, as montanhas,

o longo caminho sinuoso através das florestas, através dos

povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto que entrar

nele nada mais é do que desaparecer para sempre.

Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar.

Ninguém pode voltar.Voltar é impossível na existência. Você

pode apenas ir em frente.

O rio precisa se arriscar e entrar no oceano.

E somente quando ele entra no oceano é que o medo

desaparece.

Porque apenas então o rio saberá que não se trata de

desaparecer no oceano, mas tornar-se oceano.

Por um lado é desaparecimento e por outro lado é

renascimento.

Assim somos nós.

Só podemos ir em frente e arriscar.”

Coragem !! Avance firme e torne-se Oceano!!!

Osho