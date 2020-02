Governador do Ceará diz que pediu apoio de tropas federais para o estado

Em pronunciamento realizado na tarde desta quarta-feira (19) o Governador do Ceará, Camilo Santana, disse que manteve contato com o Governo Federal para informar a situação do estado durante “Operação Padrão” da Polícia Militar.

“Através do Ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, General Luiz Eduardo Ramos, e do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para informá-los de toda a situação e para solicitar apoio de tropas federais, para garantir, junto de nossas forças de segurança, a proteção da população”, disse Camilo.

Nesta terça-feira (18) parte da corporação de Policiais Militares da capital anunciaram uma ‘Greve Geral’ por ajuste salarial no e denunciam trabalho precário no interior.

Proibida de fazer greve, a brigada Militar optou por realizar uma “operação padrão”. Só foram para as ruas os policiais militares que têm colete à prova de balas, armamentos e munição comprados pelo Estado.

