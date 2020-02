O programa Foro de Moscow desta quinta-feira (20) analisa a situação da Polícia Militar no Ceará, onde durante motim quando o senador Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado, aumentou a tensão entre governadores país afora.

Há demandas de reajustes salariais em pelo menos outros sete estados. A atitude de Romeu Zema (Novo-MG), de dar aumento de 41,7% para policiais, mesmo com as contas quebradas, repercutiu mal entre colegas, que agora dizem estar mais pressionados.

Para governadores, há ainda um agravante: as corporações têm se sentido mais fortes do que nunca sob Jair Bolsonaro.

Os jornalistas Bruno Barreto e William Robson analisam como o empoderamento dos militares por todo o país está impactando o RN. Para isso, o vereador cearense e bacharel em Direito, Antoniel Holanda, explica a situação no Ceará e as nuances políticas do episódio.

O Foro ainda traz entrevista com Nilson Florentino, da Subsecretaria da Juventude do Governo do Estado, que destaca as maiores demandas dos jovens potiguares, entre eles emprego, educação e segurança nas periferias.

O programa ainda pincela outros temas, como a prefeita Rosalba Ciarlini que promove mudanças no seu secretariado; Câmara desaprova contas do ex-prefeito Francisco José Júnior; professores do Estado ameaçam fazer greve.

