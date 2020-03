Ebserh divulga gabaritos definitivos do concurso para Hospitais Universitários

O Hospital Universitário Onofre Lopes, ligado a UFRN, em Natal, é uma das unidades com vagas abertas no concurso da Rede Ebserh.

Os gabaritos definitivos e os resultados preliminares do concurso nacional da Rede Ebserh foram publicados nesta sexta-feira (28).

Os candidatos que desejarem apresentar recursos poderão fazê-lo nos dias 2 e 3 de março, próximas segunda e terça-feira. A divulgação do resultado desses recursos está prevista para sexta-feira (6).

Ainda no dia 6, estão previstas as convocações para a perícia médica destinada às pessoas com deficiências (PCD), para o procedimento de heteroidentificação e para a avaliação de títulos e experiência profissional.

O recebimento de títulos se dará de 9 a 11 de março e a execução da perícia médica para PCD e da heteroidentificação se dará nos dias 21,22, 27 e 28 de março.

O diretor de Gestão de Pessoas, Rodrigo Barbosa, alertou para a possível alteração de datas. “Os candidatos preliminarmente aprovados devem estar atentos às próximas etapas. Para isso, devem acompanhar as publicações nos sites da banca e da Rede Ebserh, conforme estabelecido em edital”, ressaltou Barbosa.

As provas objetivas para o concurso nacional foram realizadas no dia 2 de fevereiro e registraram aproximadamente 250 mil candidatos presentes. O certame oferece 1.660 vagas em todo o país.

São 533 vagas para médicos em 88 especialidades, 998 vagas para a área assistencial em 53 especialidades e 129 para a área administrativa em 23 especialidades para 40 unidades da rede.

Os candidatos podem conferir as etapas do concurso nacional nos sites da Rede Ebserh e do Instituto IBFC, banca organizadora do certame.

SOBRE A REDE EBSERH

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede Ebserh atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.