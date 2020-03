8ª edição da Corrida Pela Fé presta homenagem a corredor falecido em 2019

As inscrições da 8ª edição da Corrida Pela Fé, evento esportivo promovido anualmente pelo bancário aposentado e corredor de rua, Hermes Santos Castro Júnior, já estão abertas. Os interessados devem acessar o site da T_Esportes e escolher a categoria na qual se encaixa.

O evento acontecerá no feriado da sexta-feira Santa, em 10 de abril, a partir das 6h, na Avenida Rio Branco, em Mossoró-RN. A organização anunciou que serão mantidos os percursos de 5km e 10km, onde os atletas poderão escolher entre corrida ou caminhada.

Além de incentivar o combate ao sedentarismo, evento esportivo também tem cunho beneficente. Parte da renda arrecadada é destinada a instituições de caridade de Mossoró.

Em 2020, Seu Castro decidiu homenagear o atleta, e também corredor de rua, Raimundo Gomes de França, com o troféu que levará o seu nome. Seu Raimundo faleceu em 2019, após sentir fortes dores no estômago depois de participar de uma corrida em Jacumã, no RN.

Na edição de 2019, o Sr. Raimundo segurou a mão de Seu Castro, em um gesto de gratidão e vida longa a Corrida Pela Fé.

“O Sr. Raimundo sempre foi atleta e inspirou muita gente. Quando chegou na terceira idade continuou incentivando as pessoas para uma vida mais saudável, mais prazerosa. Levava alegria por onde passava e seu exemplo de vida. Ano passado tivemos a honra de recebê-lo em nossa corrida. Então, resolvemos fazer essa singela homenagem a ele como forma de gratidão”, explicou Seu Castro, idealizador da Corrida Pela Fé.

Assim com Seu Castro, Raimundo havia encontra na corrida de rua um caminho prazeroso para vencer o sedentarismo e promover a saúde, um verdadeiro exemplo para crianças, jovens e adultos.

“Hoje, Raimundo Gomes de França é lembrado pelo seu companheirismo, pela seu brilho enquanto esteve entre nós. Seu familiares agradecem essa bela homenagem pelo troféu que traz o nome de meu pai”, disse o filho de Seus Raimundo.





COMO SURGIU A CORRIDA PELA FÉ





Após um problema de saúde Seu Castro decidiu mudar sua rotina e adotar hábitos de vida mais saudáveis.

Começou a correr diariamente, em agradecimento a restauração da sua saúde. Em 2013 realizou sua primeira corrida solo, fazendo o percurso das cidades de Mossoró a Areia Banca. Foi a primeira edição da “Corrida Pela Fé”.

Em 2014 resolveu tornar o evento beneficente e incentivar outras pessoas a praticarem o esporte.

Em 2020 a Corrida Pela Fé chega a sua 8ª edição e a expectativa é que mais de 300 pessoas participem, superando o público dos anos anteriores.

Parte da renda obtida com a corrida é revertida para instituições beneficentes da cidade. Entre as instituições já contempladas pelo evento estão o Lar da Criança Pobre, a Casa do Estudante Mossoró e Albem.