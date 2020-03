“Redobrem os cuidados”, diz bombeiro sobre banho em rios e açudes

No período de cheia dos mananciais do RN aumenta a procura de pessoa por esse lugares como meio de lazer, por isso, o Corpo de Bombeiros do Estado alerta para o risco de afogamento. “A água turva e escurecida de lagoas e açudes pode esconder muitos perigos como pedras e galhos. O rio, por exemplo, tem muitas armadilhas – redemoinhos, correntezas e buracos. Um descuido pode ser fatal”, explica.

Durante o período de cheia dos mananciais do interior do Rio Grande do Norte os riscos de afogamentos e outros tipos de acidentes aquáticos aumentam consideravelmente. A subida do nível das águas devido às fortes chuvas exige cuidados para moradores e banhistas que buscam entretenimento nos rios e açudes dos municípios.

Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN) alerta sobre cuidados para evitar acidentes e óbitos nesses ambientes.

Para o major João Eduardo, Comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) do CBMRN, as crianças e os adolescentes são mais vulneráveis aos riscos de afogamentos.

“Em primeiro lugar os cuidados com as crianças e adolescentes são essenciais para evitar ocorrências de afogamentos. Assim como nas praias, elas não têm noção do perigo. Por isso é importante que os pais redobrem a atenção”, disse.

Os jovens e adultos também precisam ter cautela quando forem entrar em rios, lagoas e açudes. Além disso, a ingestão de bebidas alcoólicas é o principal fator que contribui para o afogamento.

“A água turva e escurecida de lagoas e açudes pode esconder muitos perigos como pedras e galhos. O rio, por exemplo, tem muitas armadilhas – redemoinhos, correntezas e buracos. Um descuido pode ser fatal. Em época de cheia o risco aumenta consideravelmente. Geralmente após o consumo da bebida alcoólica o banhista entra na água e consequentemente perde a noção do perigo. Por isso não beber de maneira descontrolada é importante”, alertou o Comandante do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), major João Eduardo.

Na época de chuvas vários fenômenos ocorrem nos mananciais. Presente nos rios e cachoeiras, a cabeça d'água é perigosíssima para quem quer curtir um bom banho.

“Quando chove na nascente de um rio obrigatoriamente o fluxo aumenta. O nível da água sobe e atinge vários metros em poucos minutos, formando uma espécie de tsunami dos rios. Então a recomendação é sempre evitar de se banhar em lugares íngremes e ter atenção com as cabeceiras dos rios”, finalizou o major João Eduardo.

Caso alguém presencie um afogamento ou acidente aquático, deve entrar em contato imediatamente com o Corpo de Bombeiros, através do 193. Não tentar socorrer de forma alguma a pessoa, pois somente os bombeiros têm a capacitação para o resgate.

CONFIRA ALGUMAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO:

- Evite álcool e alimentos pesados, antes de entrar em rios e açudes;

- Em rios: observe a correnteza, os buracos e os galhos submersos;

- Em caso de cabeça d'água, a recomendação é que o banhista procure uma região alta para se proteger da chuva caso perceba a iminência do temporal;

- Em açudes e barragens: verifique a profundidade, os galhos e lodo no fundo;

- Em períodos de enchente ou em zonas de correnteza o cuidado tem que ser redobrado;

- Evite brincadeiras como simulações de afogamento ou forçar a cabeça de um amigo para dentro da água;

- Antes de banhar-se, informe-se sobre a correnteza e a profundidade;

- Cuidado com o limo nas pedras, pois ele pode fazer você escorregar e cair na água;

- Cuidado com buracos e fundos de lodo, pois você pode afundar rapidamente;

- Se o rio tiver correnteza nunca entre na água acima do joelho;

- Não tente entrar na água para realizar o socorro, ao invés disto chame por ajuda e jogue qualquer material de flutuação para ajudar.