Foro de Moscow: Bolsonaro chega nesta quinta a Mossoró. Será bem-vindo?

O presidente Jair Bolsonaro visita a cidade de Mossoró nesta quinta-feira (12) onde será recebido pela prefeita Rosalba Ciarlini e pela governadora Fátima Bezerra. Este é o tema central do programa online Foro de Moscow, transmitido diariamente pelo Youtube e pelo Spotify e retransmitido pelo MOSSORÓ HOJE.

Além do presidente, estão confirmadas as presenças dos ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ministra da Agricultura, Teresa Cristina e o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O programa Foro de Moscow é pioneiro neste formato em termos de Rio Grande do Norte e é apresentado pelos jornalistas Bruno Barreto e William Robson.

A prefeita Rosalba emitiu nota em que diz que Bolsonaro pode lhe apontar caminhos. Veja todos os detalhes no programa de hoje



