Prefeitura de Mossoró suspende aulas na rede municipal de ensino

Por volta das 13h40 desta terça-feira (17) a Prefeitura de Mossoró anunciou que as aulas na rede municipal de ensino estão suspensas pelo prazo de 15 dias.

A prefeita Rosalba Ciarlini também informou que hoje foi instalado o comitê de crise para enfrentamento ao novo coronavírus.

De acordo com as informações repassadas pelos canais oficiais da prefeitura, as demais medidas serão anunciadas até o final desta tarde, em coletiva de imprensa marcada para às 16h, no Salão dos Grandes Atos, no Palácio da Resistência.

A medida foi tomada após anúncio do Governo do RN, informando sobre a paralisação das aulas em todas as esferas de ensino, inclusive nas escolas particulares do estado.

