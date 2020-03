Governo suspende aulas em toda a rede de ensino do Rio Grande do Norte

No início da tarde desta terça-feira (17) a governadora Fátima Bezerra anunciou a suspensão das aulas em todo o Rio Grande do Norte. A medida visa o combate a proliferação do coronavírus e vale para as redes estadual e municipal de ensino, bem como para a rede privada. A medida passa a valer nesta quarta-feira (18).

De acordo com a mensagem, emitida por meio de vídeo no seu perfil oficial do Instagram, a medida vale para as redes estadual e municipal de ensino, bem como para a rede privada, a partir desta quarta-feira (18).

A decisão é mais uma medida tomada pelo governo do estado, visando o enfrentamento ao novo coronavírus. A decisão foi tomada em consonância com o comitê de gestão de enfrentamento a crise do coronavírus, em reunião realizada nesta segunda-feira (16).

“Essa determinação vem consonância com o que discutimos ontem (...). Isso atinge cerca de 1 milhão de alunos, 220 mil da rede estadual, 600 mil da rede municipal e cerca de 170 mil da rede privada. É preservar a vida de todos no Rio Grande do Norte, porque é praticamente um terço da população que nós estamos querendo que saiam do deslocamento social, para que fiquem nesse convívio em casa, e a gente poder, a partir daí fazer as orientações de como esse alunos vão ficar a partir de agora”, disse o secretário de educação do estado, Getúlio Marques.