Deputado Federal Eliéser Girão testa positivo para coronavírus

Por meio de nota, assessoria de imprensa do deputado Eliéser Girão, da bancada federal do Rio Grande do Norte, informou que, após exame realizado nesta sexta-feira (20), ficou comprovado que o parlamentar está infectado com o coronavírus.

Segundo o comunicado, não apresenta sintomas além de um quadro febril. A assessoria informou que ele já está em quarentena e seguindo rigorosamente as recomendações médicas.

A equipe orienta que as pessoas que tiveram contato com o deputado, fiquem atentos aos sintomas e que procurem auxílio médico em caso de dúvidas.

“À toda a população, que adotem os mais rigorosos procedimentos de prevenção e proteção, para que o Brasil supere essa grave crise no mais curto espaço de tempo possível”, disse a nota.