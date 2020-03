Deputada propõe entrega de quentinhas nos restaurantes populares

A deputada estadual Isolda Dantas apresentou um requerimento de articulação junto à Secretaria do Estado do Trabalho da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) para que os restaurantes populares do Estado entreguem gratuitamente "quentinhas" à população socialmente vulnerável.

A pandemia do coronavírus (COVID-19) afeta a todos, mas atinge de forma mais dramática aqueles que ainda não podem exercer o isolamento, ou que podem ter sua renda comprometida.

O mandato de Isolda vem tomado uma série de medidas para contribuir com a superação desse momento para o povo mais necessitado do RN.

“Nós conversamos com Íris Oliveira, que está na coordenação da SETHAS, e vimos a possibilidade da produção e entrega de quentinhas como uma forma de garantir que as pessoas mais vulneráveis continuem se alimentando. A ideia é que esta distribuição ocorra de imediato!”, diz a deputada Isolda.