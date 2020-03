UERN diz que está analisando pedido de alunos do curso de medicina

Nesta segunda-feira (23) a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) informou que está analisando o pedido dos formandos do curso de Medicina da instituição para antecipar a formatura da turma que está no último período.

Os estudantes protocolaram um requerimento de urgência fazendo a solicitação a universidade, para que, como médicos formados, eles possam reforçar a rede de saúde na atuação contra o coronavírus.

A UERN informou que “entende que, diante deste cenário, a inserção de novos médicos no sistema de saúde pública é uma medida essencial e urgente, assim como, para garantir a validade da formação dos nossos estudantes, é importante que toda e qualquer decisão esteja embasada legalmente”.

Ao todo, são 28 possíveis concluintes no curso de Medicina da UERN, que necessitam ainda integralizar conteúdos para que possam receber seus diplomas.

A instituição disse que está analisando o caso, respeitando todas as instâncias necessárias antes de tomar uma decisão.

Desde o início da crise de saúde, a universidade vem contribuir de maneira exemplar para o controle da disseminação do novo coronavírus (COVID-19), tendo, inclusive, sido a primeira universidade no Rio Grande do Norte a suspender as atividades presenciais, a fim de evitar aglomeração de pessoas.