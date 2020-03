A Secretaria Estadual de Saúde está procurando, em Mossoró, abrir os leitos suficientes para atender, caso necessário, os pacientes acometidos com coronavírus. Pode ser num hospital já pronto ou instalar um Hospital de Campanha no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini.

Outra busca do Governo do Estado, em Mossoró, através da diretora da II Regional de Saúde, Emiliana Bezerra, é um local que possa hospedar médicos e outros profissionais de saúde numa possível situação de emergência para atender pacientes infectados com o covid-19.

Nesta segunda-feira, 23, ao lado da secretária Saudade Azevedo, da Saúde, em Mossoró, Emiliana Bezerra esteve visitando o Hospital da Polícia Militar, para verificar, com engenheiros e médicos, a possibilidade de adaptar a estrutura para ampliar os leitos em Mossoró.

Nesta primeira visita, ouvindo os médicos e também os engenheiros, Emiliana Bezerra destacou que será preciso muitas obras na unidade, para se conseguir instalar leitos de Unidade de Terapia Intensiva, com respiradores e demais equipamentos.

Em seguida, os profissionais visitaram o Hospital São Luiz, onde conversaram com os proprietários a possibilidade de contratar os leitos de UTI daquela unidade. Em contato com o MOSSORÓ HOJE, a diretoria da unidade informou que tem 10 leitos credenciados ao sus e outros 10 leitos aguardando oportunidade de credenciamento.

Emiliana e Saudade também buscaram informações sobre o novo hospital da Hapvida, que fica por trás do SESC. No local, os profissionais de saúde estavam instalando uma Unidade de Terapia Intensiva nesta segunda-feira, 23, dando início as atividades no novo prédio.

A ideia é ter um local que possa atender a demanda, assim como também um alojamento, que pode ser hotel, para os médicos e outros profissionais de saúde que vão trabalhar durante o pico de atendimento, ficarem em isolados. “Estamos olhando as estruturas e analisando”, diz.