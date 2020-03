Clube de Xadrez Mossoroense realiza torneio online na quarentena

Aproveitando o isolamento causado pela epidemia de COVID-19, o Clube de Xadrez Mossoroense (CXM) realizou no sábado (21) a I Etapa do Circuito Blitz de xadrez do ano de 2020 em ambiente online, utilizando a plataforma Lichess.

O evento virtual foi considerado um sucesso, segundo o presidente do CXM, Antônio Soares, tendo havido a participação de 20 atletas, número considerado elevado quando considerada a participação em eventos presenciais de xadrez na cidade.

Um importante aspecto dos eventos realizados em ambiente online é a possibilidade de atletas que estão distantes do município participarem do campeonato, como é o caso de Hudson Willamy, natural de Mossoró e sócio fundador do CXM que reside em outro estado da federação.

O evento também permite a participação de atletas que estavam há algum tempo sem participar dos torneios do CXM, como Luiz Oliveira (ex-campeão mossoroense), Gildivan Carneiro, que estava afastado e o veterano Juarez Belém, que participa após longos anos de afastamento.





Quatro atletas foram desclassificados por que não atenderam ao regulamento do Circuito, que prevê que somente podem participar atletas que sejam sócios do CXM, que sejam naturais ou residentes em Mossoró. O atleta Juarez Belém desistiu de participar do evento logo no seu início.

Aproveitando o sucesso da experiência, o Presidente do CXM Antônio Soares garantiu que todas as etapas do circuito blitz, onze ao todo, serão realizados online, podendo haver alteração na plataforma de jogo, sendo a premiação entregue ao final do circuito àqueles(as) que obtiverem uma maior pontuação.