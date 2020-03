Casos suspeitos de coronavírus no RN passam de 1000; em Mossoró são 151

O novo boletim atualizado com as notificações de coronavírus no estado foi divulgado no início da tarde desta quinta-feira (25) pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte.

Ao todo, 1125 casos suspeitos estão sendo investigados no estado e 153 já foram descartados, ou seja, testaram positivo para outras infecções.

O número de casos confirmados, 19 até o momento, foi divulgado pela manhã. São 13 em Natal, 4 em Parnamirim e 2 em Mossoró.

Veja mais:

Sesap confirma segundo caso de coronavírus em Mossoró; RN chega a 19

O Governo do RN está realizando todos os esforços necessários para proteger a população. Faça a sua parte e ajude a combater a Covid-19. Fique em casa e não esqueça: lave as mãos frequentemente.