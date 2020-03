Sesap confirma segundo caso de coronavírus em Mossoró; RN chega a 19. A paciente confirmada é uma mulher, de 25 anos. Ao todo, 5 novos casos foram confirmados em todo o estado nesta quinta-feira (26). Os outros 4 pacientes são do município de Natal.

Por volta das 10h40 desta quinta-feira (26) a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte confirmou o segundo caso de infecção por coronavírus na cidade de Mossoró, em uma jovem de 25 anos.

O primeiro caso na cidade foi confirmado no sábado (21). O paciente é o médico Inavan Lopes da Silveira, de 55 anos, que chegou a emitir uma nota à sociedade sobre a situação.

Em todo o Rio Grande do Norte, 5 novos casos foram confirmados hoje, chegando a marca de 19 pessoas infectadas no estado.

As outras quatro pessoas confirmadas são de Natal (duas do sexo masculino, uma de 72 e outra de 36 anos; e duas do sexo feminino, uma de 42 e a outra de 32 anos).

O próximo boletim epidemiológico da Sesap, com número de casos suspeitos e descartados, será divulgado ainda nesta quinta-feira (26).

Até as 14h desta quarta-feira (25), o estado contabilizada 839 casos suspeitos e 104 descartados.

