CAERN quer voltar a abastecer Pau dos Ferros com água da barragem em 10 dias

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte se prepara para voltar a injetar água no sistema de distribuição de Pau dos Ferros nos próximos dias, com água do Açude Público Dr. Pedro Diógenes Fernandes, que chegou a 24% de sua capacidade total.

O diretor da unidade em Pau dos Ferros, Odair Rego, disse que está monitorando diariamente a barragem, que tem capacidade para armazenar até 56 milhões de metros cúbicos de água e que estava seca havia vários anos devido aos anos sucessivos de secas.

Após os pequenos reservatórios da região começarem a jogar água para dentro do reservatório, o nível começou a subir, permitindo que os técnicos da CAERN iniciem o processo de regulação do tratamento da água, em especial devido a vegetação encoberta.

Odair Rêgo estima que até segunda-feira, 6, da próxima semana, o sistema de distribuição de água de Pau dos Ferros já vai está recebendo água da barragem. Deve demorar alguns dias até que o sistema esteja também cheio e atendendo a demanda da cidade.

Atualmente, a cidade de Pau dos Ferros está com consumo de água racionado. A água que abastece a cidade vem em adutora de engate da Barragem de Santa Cruz. Este sistema adutor quebra com frequência, deixando a população dias sem receber água em casa.

Além da cidade de Pau dos Ferros, a Barragem também abastece a cidade de Rafael Fernandes, que fica perto, e a região do Distrito Irrigado, que fica do lado. Mesmo com a nova água, o sistema de distribuição vai continuar em rodízio.

A direção da CAERN local acredita que a depender da continuidade das chuvas, a barragem deve atingir a cota de sangria, o que garante o abastecimento regular de cidade de Pau dos Ferros, que já tem mais de 30 mil moradores e cresce a todo instante.

Os esforços da CAERN são uma determinação do Governo do Estado para atender as demandas de aumento de consumo de água com o isolamento social. Acreditam que deixando regular o abastecimento de água, a população poderá se prevenir melhor contra o Covid-19.

