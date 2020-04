Caern informa redução de abastecimento em outros três bairros de Mossoró

A informação foi repassada pela Caern. Santo Antônio, Santa Helena e Barrocas tiveram redução no abastecimento devido a problemas no Poço 18, na tarde desta terça-feira (31). A previsão de conclusão do serviço no poço é no sábado (4), com 48h para normalização do abastecimento. Pela manhã a companhia já havia informado um problema no poço 15, que abastece os bairros Doze Anos, Boa Vista e Ouro Negro.